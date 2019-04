La Regione: «Più brevi i tempi di attesa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7Ogni anno mediamente 650 cittadini dell'Av 4 non ricevono la prestazione sanitaria nei tempi previsti, con questo provvedimento tutti avranno la risposta. Con il varo del bonus-malus, rimarca la Regione, un problema che verrà superato. Il presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli ha precisato che servono due mesi di lavoro per mettere a punto le misure di questo meccanismo che sancisce un nuovo patto di responsabilità tra cittadini e istituzioni sanitarie. Quando l'iter sarà definito, per i cittadini sarà possibile avere la...