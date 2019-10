CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La Regione e l'A14«Stop ai pedaggi»Nel Fermano si accende il dibattito sulle opere nel capoluogo e le strade, dal deposito Steat alla Mare-Monti, ma intanto continuano i problemi legati agli eterni lavori in corso sull'A14. L'ultimo intoppo riguarda l'inchiesta della procura di Avellino su alcuni guardrail e viadotti, tanto che sono in corso accertamenti su quattro viadotti del Fermano. Con rallentamenti e disagi. L'inchiesta è scattata dopo un grave incidente avvenuto negli anni scorsi in Campania e il monitoraggio è relativo a Marche e...