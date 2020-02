La quarantena

Alessia resta

alla Cecchignola

Continua a restare in quarantena alla caserma Cecchignola di Roma la giovane di Monte Urano che nei giorni scorsi era stata bloccata a Wuhan, in Cina, durante la diffusione del virus e quindi trasportata in Italia con un aereo militare insieme a 55 connozionali. La ragazza, Alessia Bartolini, 24 anni, sta trascorrendo alla cittadella militare le due settimane (e oltre) di isolamento a scopo precauzionale. «Poi passerò un po' di tempo con i miei genitori. Tornerò a Monte Urano e andrò a trovare i miei amici in giro per l'Italia. Tornare in Cina? Sì, appena possibile», aveva raccontato nei giorni scorsi al nostro giornale. Alessia spera che l'emergenza scaturita dalla diffusione del Coronavirus possa terminare il più presto possibile per proseguire la vita che si era delineata. Alessia in questi giorni legge, studia, risponde ai numerosi messaggi che le arrivano dagli amici e trascorre qualche ora di socializzazione con gli altri italiani. Giusto una settimana fa hanno anche organizzato una partita di calcio, con tanto di guanti (non quelli da portiere) e mascherina. Fra gli italiani provenienti da Wuhan c'è un giovane che è stato poi trasportato all'istituto Spallanzani visto che mostrava i sintomi del virus.

