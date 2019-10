LA PROPOSTA

SANT'ELPIDIO A MARE Case in centro a un euro o poco più. Da ristrutturare e trasformare in b&b, appartamenti e negozi. Quando se n'è parlato per la prima volta, il progetto del Comune di Sant'Elpidio a Mare ha fatto scalpore. Ora, a due anni di distanza, è fermo al palo. «È tutto pronto spiega l'assessore Gioia Corvaro , anche la delibera di Giunta. Stiamo solo aspettando che il Governo metta fine all'emergenza del terremoto. Finché viene prorogata, i proprietari degli immobili hanno la possibilità di accedere ai contributi e, allora, perché dovrebbero regalare le loro case?». Il succo del progetto, infatti, sta proprio lì. Nel trovare possessori di edifici fatiscenti che non abbiano intenzione di ristrutturarli e che siano disposti a venderli al prezzo simbolico di pochi euro. Per concretizzarlo, il Comune pubblicherà una manifestazione di interesse. Destinatari gli edifici disabitati, inabitabili da almeno quattro anni e con le utenze staccate. Gli interessati dovranno presentare una scheda descrittiva dell'immobile corredata da foto. Il secondo passo sarà la stima dell'edificio. Il compito spetta all'Agenzia del territorio.

Il valore

Il terzo è un'altra manifestazione di interesse, questa volta rivolta ai potenziali acquirenti, disposti a comprare gli immobili al nuovo valore di mercato. Una pratica già diffusa in altre parti d'Italia, ma nel Fermano, per ora, un unicum. Corvaro ha preso spunto dal Comune di Nulvi, in provincia di Sassari, dove la vendita di stabili decadenti a prezzi stracciati funziona bene. Dodici i papabili a Sant'Elpidio a Mare. Tre, finora, quelli certi. Se il progetto andrà a buon fine, potranno diventare appartamenti, b&b e attività commerciali. «Appena l'emergenza finisce, partiamo assicura l'assessore , ma non è semplice perché spesso i proprietari vivono altrove, se non all'estero». L'interesse però c'è: «Riceviamo continue chiamate da fuori regione. Ci chiedono quando uscirà il bando. C'è anche un generale dell'Esercito che vive a Torino e che vuole prendere casa nel centro storico». Come già ha fatto il direttore di una corale di Verona che ha comprato un appartamento vicino alla parrocchia, l'ha ristrutturato e ora ci passa vacanze. Segno che l'interesse per i centri storici non è spento. Doppio l'obiettivo dell'iniziativa: rivitalizzare il cuore del paese e riqualificarlo, perché, «quando hai in centro così bello, non puoi permetterti di non tenerlo bene».

