CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROMOZIONEFERMO Due giornate di lavoro per discutere le azioni da intraprendere per una sempre maggiore tutela della natura delle montagne, con i suoi paesaggi ed ecosistemi, e per la promozione di un turismo sostenibile e consapevole dei luoghi attraversati, con la loro storia, tradizione, letteratura, enogastronomia e produzioni tipiche. Questo il tema del Congresso nazionale della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano del Club alpino italiano, denominato La Montagna è..., in programma a Fermo, presso la Sala Congressi dell'Hotel...