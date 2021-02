LA PROFILASSI

FERMO La data da cerchiare sul calendario è quella di lunedì prossimo. Quando, nell'ex distretto sanitario di Petritoli, dovrebbero partire le vaccinazioni per il personale scolastico e le forze dell'ordine. Il condizionale, però, è d'obbligo. Visto che, in Area vasta 4, le dosi di AstraZeneca (il vaccino indicato per queste categorie) non sono ancora arrivate. Il direttore dell'Asur fermana avrebbe, però, avuto assicurazioni dalla Regione su una prima consegna nel fine settimana. A quel punto si aprirebbero le prenotazioni: una corsa contro il tempo. E a ostacoli, dato che non è neppure chiaro se verrà usato il sistema online adoperato per vaccinare gli ultraottantenni o se, a stilare l'elenco dei prenotati, sarà il Dipartimento di prevenzione. Salvo colpi di scena, lunedì, comunque, si dovrebbe partire. A ricevere il vaccino saranno insegnanti, personale Ata e il blocco delle forze dell'ordine, che comprende forze armate, vigili del fuoco, polizia locale, volontari di protezione civile, prefetture, magistratura e questure. Tutti nel centro vaccinale del Comune della Valdaso. Che, finiti i richiami degli over 80 dell'area montana, andrà a sostituire il punto vaccinale di Amandola, nell'ex ospedale. Discorso simile sarà fatto per il centro di Montegranaro che, da inizio aprile, terminato il primo giro di vaccinazioni dei grandi anziani, sarà sostituito dalla scuola elementare don Dino Mancini di Fermo. Un risiko che, nei giorni scorsi, ha suscitato parecchie polemiche. E che continua a far discutere. Torna sulla questione Aronne Perugini. «Sembra che il punto vaccinale di Montegranaro sia il migliore della regione e, quindi, lo dobbiamo trasferire a tredici chilometri di distanza per una questione baricentrica. Credo che, ormai, sia evidente a tutti l'inutilità e la dannosità di tale scelta», ha scritto ieri in un post pubblicato sui social l'assessore dell'ex giunta Mancini. Che, quanto alle vaccinazioni per gli over 80, se la prende con l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. «Continua a sostenere incalza Perugini che verranno vaccinati tutti in ventuno giorni per, poi, iniziare il richiamo immediatamente negli stessi punti vaccinali. Peccato che ci sono ultraottantenni di Montegranaro che hanno fissato l'appuntamento per la prima dose l'1 e il 2 aprile». E che gli anziani che si stanno vaccinando a Montegranaro, per la seconda dose, dovranno andare a Fermo.

f. p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA