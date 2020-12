LA PREVENZIONE

FERMO Dopo i test sierologici, i saturimetri. E' stato pubblicato sull'home page del sito del Comune (www.comune.fermo.it) e su quello della Comunale (www.farmaciacomunalefermo.com) l'avviso per la concessione gratuita di 450 saturimetri (apparecchi che rilevano la quantità di ossigeno nel sangue) a nuclei familiari, composti esclusivamente da ultrasettantenni.

Il commento

«Una bella iniziativa della Farmacia Comunale, che si somma a quella portata avanti in questi ultimi anni, come si ricorderà, a supporto dello sport giovanile per famiglie in difficoltà le parole del sindaco Paolo Calcinaro -. Un'iniziativa questa sui saturimetri, per cui requisito fondamentale è che lo stato di famiglia debba essere composto in via esclusiva da persone con più di 70 anni, che evidenzia il ruolo della farmacia comunale, che siamo lieti di accompagnare e che fa seguito a quella di questi giorni dei test sierologici rapidi, a prezzo molto contenuto». Una nuova operazione che attesta la vicinanza ai cittadini, come dice l'assessore alle Società partecipate Alessandro Ciarrocchi: «Auspico che i cittadini comprendano e apprezzino la bontà dell'iniziativa della Pharma.com». Farmacia Comunale non nuova a iniziative di tipo sociale, come ricorda l'amministratore unico di Pharma.com Andrea De Santis: «È nella mission della farmacia comunale attuare tutto ciò che possa rappresentare un supporto a situazioni che hanno bisogno di sostegno. Dopo i contributi erogati negli anni scorsi per agevolare l'iscrizione a società sportive di bambini e ragazzi, aiutando in questo le famiglie, ecco la concessione gratuita dei saturimetri per nuclei di soli ultrasettantenni che abbiamo ritenuto sia un piccolo ma significativo gesto di vicinanza in questo particolare momento». 350 saturimetri verranno distribuiti sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande; 100 sulla base del valore Isee.

La procedura

Possono presentare domanda tutti i residenti nel Comune di Fermo purché il proprio stato di famiglia anagrafico sia composto esclusivamente da soggetti nati prima del 1° gennaio 1951. La domanda potrà essere presentata, su apposito modello predisposto dalla Farmacia comunale e servizi Fermo srl unipersonale, scaricabile dal sito internet www.comune.fermo.ite www.farmaciacomunalefermo.com, entro il 24 dicembre.

Nicola Baldi

