La prevenzione

FERMO Si alza la guardia, soprattutto in questo periodo di fine anno, sulle truffe agli anziani. Sono sempre più numerosi gli episodi segnalati nel territorio, per reati particolarmente odiosi, che vanno a colpire le fasce di popolazione più fragili ed indifese. Il rischio, nelle ultime settimane dell'anno, si fa particolarmente frequente. Girano più soldi, tra tredicesime e regali di fine anno, facile quindi che i malintenzionati cerchino di approfittare, con stratagemmi talvolta abbastanza scolastici, altre volte particolarmente sofisticati e fantasiosi. Sovente si fa leva proprio sulle debolezze delle persone più in là con gli anni, magari approfittando del bisogno di parlare con qualcuno, specie per gli anziani che vivono da soli. Il bisogno di socializzare può diventare un pericolo che spalanca le porte a conosciuti e rende più facile l'azione dei truffatori. E' un fenomeno, peraltro, che rimane spesso in buona parte sommerso. Le associazioni impegnate nel sociale ed in particolare enll'assistenza agli anziani evidenziano come la vittima di truffe spesso eviti di denunciare gli episodi subiti, per la vergogna e l'umiliazione di essere stato raggirato. E' un tema, quello dell'attenzione agli sconosciuti che con un pretesto si avvicinano alla terza e quarta età, su cui le forze dell'ordine insistono con particolare attenzione, consapevoli di quanto sia importante sensibilizzare la popolazione per evitare di cadere nelle trappole dei malviventi. La raccomandazione, quindi, è quella di diffidare sempre da chi si presenta in casa e cerca di entrare, o si avvicina, intercettando qualche cliente fuori da un ufficio postale. Frequente che si faccia leva sugli affetti più cari, fingendo di conoscere figli e nipoti, per far breccia nella fiducia della vittima, per poi riuscire a trafugargli denaro o preziosi alla prima distrazione.

Pierpaolo Pierleoni

