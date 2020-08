La presentazione

7È partita ieri mattina, dal capoluogo, la campagna elettorale di Maurizio Mangialardi nel Fermano. Nel territorio c'era già venuto, ma ieri, con alcuni dei candidati al Consiglio Regionale ha dato il la ai 30 giorni «per raccontare le Marche del futuro» dice l'aspirante presidente. «Una regione al plurale il suo commento pronta ad accettare la sfida. Tutta la squadra lo è e non c'è competizione tra noi». Una regione che deve farsi trovare pronta a sfruttare i finanziamenti che arriveranno dall'Europa. Lui stesso sottolinea che mai ne hanno avuti così tanti l'Italia e le Marche e che la prossima settimana sarà con il «Ministro Gualtieri per discuterne». Il sindaco uscente di Senigallia è europeista convinto, tant'è che nel rimarcare le cose secondo lui positive, non manca di lanciare una stoccata agli avversari. «Dicono di voler fare la terza corsia rileva ma poi dove andrebbero a prenderli i soldi? Come fanno a volere le risorse europee se sono sovranisti?». E poi elenca le cose buone che si potrebbero fare. Le infrastrutture, innanzitutto: oltre alla terza corsia cita la Salaria e la Fano Grosseto (di cui si parla ormai da tempo). La sanità, poi. E qui cita espressamente il nuovo ospedale di Campiglione: «Ho visitato il cantiere qualche giorno fa, e cercheremo di potenziare la medicina territoriale». C'è poi il calzaturiero, per il quale ricorda il lavoro fatto dalla Regione con il Governo, ovvero i fondi che arriveranno per l'area di crisi complessa. «Non era scontata dice ma arriveranno risorse. E il fattore tempo, in economia, è importante». Del rifiuto all'accordo da parte di Mercorelli, 5 stelle, dice poco, ma sottolinea di «non averli mai rincorsi, anzi, in Marche Coraggiose ho alcuni dei loro nomi. Posizioni singole non mi interessano, anche perché (e non è cosa che mi riguarda) la piattaforma Rosseau s'è espressa». Nomi di possibili assessori, o di distribuzione territoriale non ne fa. «Uno per provincia? Valuteremo le capacità e le competenze. Di certo un assessorato andrà ai territori interni» precisa Mangialardi. Lui è soddisfatto del lavoro svolto fino a questo punto, perché vede un bel clima».

ch. mor.

