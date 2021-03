LA PREFETTURA COORDINA LE ATTIVITÀ IN PROVINCIA PER FRENARE I CONTAGI

IL WEEKEND

FERMO Una domenica rossa che non sembra una domenica... rossa. Ieri mattina, spinti dal tempo mite, i fermani della costa non hanno rinunciato alla passeggiata sul lungomare. Nonostante le restrizioni e i controlli delle forze dell'ordine. Pieno di bici, il litorale. E non solo quelle della Tirreno-Adriatico che, all'ora di pranzo, è passata tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio come riferiamo in un'altra pagina. Ma anche quelle dei tanti che hanno approfittato del pallido sole per una pedalata.

La scelta

Quasi tutti con le mascherine, i camminatori della domenica mattina non hanno disdegnato la spiaggia. Da soli, al massimo in due o tre, hanno macinato chilometri in tenute più o meno sportive. «Andavo a correre anche prima. Da questo punto di vista, non è cambiato molto. Solo che adesso bisogna stare più attenti. Per esempio, evitare di restare a parlare a lungo se si incontra qualcuno che si conosce. Questo, sì, è un po' triste», fa un ragazzo mentre riprende fiato. «Spesso lo diamo per scontato, ma avere il mare a due passi è una fortuna. Te ne accorgi in giorni come questi», dice un altro, prima di ripartire a passo svelto.

I bambini

Mattinata tra scivoli e altalene per i più piccoli che, costretti a casa dalle scuole chiuse, si sono goduti qualche ora di libertà. «Non fanno niente di male spiega una mamma , per i bambini questa situazione è davvero pesante. Stanno perdendo tantissimo in socializzazione e svago». Con il ritorno in zona rossa, sono rispuntati a frotte i cani al guinzaglio, lasciapassare per uscite senza problemi. Scene che si ripeteranno almeno per le prossime due settimane. Ma che quasi niente hanno a vedere con quelle di un anno fa, quando per camminare, correre o portare il cane a fare i bisogni, non ci si poteva allontanare da casa per più di duecento metri. E quando, se venivi fermato per un controllo, nell'autocertificazione, dovevi indicare l'indirizzo dell'abitazione, per le verifiche. Quando i parchi erano chiusi con i nastri rossi e bianchi e non si poteva andare in spiaggia.

La situazione

Adesso è diverso. Le regole sono meno ferree. E chi può ne approfitta. Di pomeriggio, però, il discorso è cambiato. S'è alzato il vento e il cielo s'è rabbuiato. Le temperature si sono fatte meno primaverili e la voglia di stare all'aperto, ai più, è passata. Le strade si sono svuotate, come le piazze e i viali. Una domenica di controlli, si diceva. Con la task force coordinata dalla Prefettura guidata da Vincenza Filippi che ha battuto in lungo e in largo il Fermano. Come sabato, quando sette persone sono state multate dai carabinieri per non aver rispettato le regole anti-contagio. A Falerone, i militari della locale stazione hanno beccato un barista intento a servire tre clienti. Per tutti e quattro è scattata la sanzione amministrativa. A Montegranaro, i carabinieri hanno sanzionato due persone trovate a circolare per strada oltre l'orario consentito dal coprifuoco senza un valido motivo. La settima multa è stata elevata a Porto San Giorgio, a carico di un fermano trovato in giro senza un'adeguata ragione che ne motivasse l'uscita dal Comune di residenza. In tutto, sabato sono state 190 le persone controllate e 40 gli esercizi pubblici ispezionati dai carabinieri del Comando provinciale di Fermo. I controlli, proseguiti ieri, andranno avanti anche nei prossimi giorni. Obiettivo: non vanificare gli sforzi e le rinunce di queste settimane in zona rossa.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA