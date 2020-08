LA POLITICA

PORTO SAN GIORGIO Quasi 280 commensali, al Cobà di Porto San Giorgio, per accogliere Giorgia Meloni e lanciare, dal comune rivierasco, la sfida per conquistare il governo regionale. Una serata ad invito, inizialmente per pochi, che si è trasformata in un evento, con l'organizzazione del capogruppo di Fratelli d'Italia in città Andrea Agostini. Una cena di finanziamento che richiedeva un contributo minimo di 250 euro, che ha portato risorse per la campagna elettorale del candidato governatore Francesco Acquaroli.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti, insieme alla leader nazionale di Fdi, arrivata con la sua famiglia: c'erano il commissario regionale Emanuele Prisco, il capo delegazione del partito in Parlamento europeo, Carlo Fidanza, la deputata Augusta Montaruli, diversi candidati al Consiglio regionale, tra cui i fermani Saturnino Di Ruscio ed Andrea Putzu. Come sempre molto appassionato l'intervento della Meloni, preceduta dai saluti di Agostini, Prisco e del candidato presidente Acquaroli. «Il voto del 20 e 21 settembre e' anche un banco di prova per la tenuta del governo ha detto la leader di Fratelli d'Italia al voto vanno milioni di italiani distribuiti in regioni molto importanti a cominciare dalle Marche, il loro voto darà un'indicazione chiara. Il Pd insiste per un accordo con il Movimento 5 stelle, lo trovo un tentativo disperato di battere quelli che il popolo vorrebbe far vincere. E' gente che si schifa eppure decide di stare insieme solo per tentare di vincere, il centrodestra sta insieme perché compatibile e ha una visione unica su come far ripartire l'Italia e le Regioni». La Meloni si è anche soffermata «sull'obiettivo di questo governo di mantenere la paura e attraverso la paura mantenere se stesso. Con che faccia si inseguono gli italiani con i droni, si richiudono le attività e si multano i commercianti, se poi si lascia che entrino decine di migliaia di immigrati clandestini che, guarda caso, scappano anche se contagiati. Non capisco perche' in Italia non esistono i centri sorvegliati come ci sono in Germania, dove gli immigrati che arrivano si fermano per 18 mesi e si possono fare tutte le verifiche del caso. In Italia si da' invece per scontato che tutti siano rifugiati».

L'emergenza

«C'è uno stato di emergenza in tutte le regioni italiane per quanto riguarda gli immigrati, servirebbe, come ho più volte detto, un blocco navale e una nuova iniziativa europea che preveda il blocco delle partenze e non la ridistribuzione degli stessi immigrati». Soddisfatti tutti i promotori, a partire dal coordinatore provinciale di FdI Andrea Balestrieri, che sottolinea «la risposta eccellente da tutte le Marche e l'eccellente organizzazione della serata da parte del nostro coordinamento di Femro, per cui ringrazio l'avvocato Agostini. Siamo convinti più che mai che tra un mese le Marche cambieranno rotta. Grazie a tutte le forze dell'ordine per la collaborazione e lo staff del Cobà per l'ospitalità».

