La polemica

FERMO «In qualità di amministratori del Comune di Fermo troviamo assolutamente fuori luogo la presa di posizione di Saturnino Di Ruscio riguardo le scelte politiche, nonché le procedure relative alla compravendita dell'area dell'ex stazione Santa Lucia». A giochi ormai fatti, non accenna a placarsi il bailamme attorno al polo di via Salvo D'Acquisto. Alle dichiarazioni dell'ex sindaco di Fermo replicano Massimo Rossi e Maria Giulia Torresi, che chiedono all'attuale primo cittadino «di verificare la compatibilità di tale presa di posizione con la funzione di dirigente del settore Patrimonio del Comune di Fermo dello stesso Di Ruscio». Parlano di «volontà di protagonismo incompatibile con il ruolo svolto», i capigruppo di Fermo Migliore e L'Altra Fermo. «Da un lato spiegano , Di Ruscio rivendica l'operato della propria maggioranza all'epoca del suo mandato amministrativo. Poi attacca la Steat con l'accusa di non aver convocato il Comune di Fermo al momento dell'offerta del Demanio, allo scopo di indurre la propria Amministrazione all'acquisto dell'area e alla successiva assegnazione di essa alla medesima società di trasporti per mantenervi il deposito di pullman». Secondo Rossi e Torresi, per il ruolo che ricopre in Comune, Di Ruscio «è stato tra i primi a essere informato dell'offerta di acquisto in diritto opzione da parte dell'Agenzia del Demanio» e «avrebbe dovuto farsi parte attiva in prima persona nel suggerire la corretta impostazione della vicenda nell'interesse dell'Amministrazione pubblica e dei cittadini». «La vicenda della vendita dell'area Steat chiosano i due capigruppo è stata già troppo maltrattata e intorbidita per essere oggetto di interventi così strumentali e incongruenti».

