La piccola provincia è terra di conquista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MAPPA FERMO Nigeriani, marocchini, tunisini, albanesi, romeni, italiani, cinesi. Uomini, donne e transessuali. Vecchi e giovani. In tempi di crisi il business della droga rende di più e aumenta il numero delle persone che si prestano al gioco, per vivere trafficando con la morte degli altri. La piccola provincia delle Marche, meno isola felice e più terra di conquista, mostra il suo lato oscuro. La geografia dello spaccio di cocaina, eroina, crack, oppiacei, è in continua evoluzione. Ogni Paese con la sua specializzazione. A tirare le...