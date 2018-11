La piccola Monsampietro sempre più monitorata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOMONSAMPIETRO MORICO Soddisfazione nel Fermano per la firma del ministro dell'interno Matteo Salvini del decreto che dà il via libera a un finanziamento di 37 milioni, per il triennio 2017-2019, che servirà a realizzare 428 sistemi di videosorveglianza in altrettanti Comuni. In provincia sono stati inseriti nel finanziamento Montegranaro, Monsampietro Morico, Porto San Giorgio, Ponzano di Fermo, Servigliano, Belmonte Piceno e Grottazzolina. «Il sistema - commenta il sindaco di Monsampietro Morico, Romina Gualtieri - vedrà...