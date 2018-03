La parola passa agli elettori Nel Fermano sono 134mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VOTOFERMO E' l'ora del voto. Dalle 7 di stamattina alle 23 saranno aperte le urne in tutti i comuni. Sono 1.574 le sezioni elettorali nelle Marche, 168 quelle in provincia di Fermo. Poco più di 1000 le persone impegnate ai seggi, più i rappresentanti di lista designati dalle forze politiche per assistere alle operazioni. Lo scrutinio inizierà appena dopo la chiusura delle votazioni, si partirà con lo spoglio delle schede per il Senato, cui seguirà quello della Camera dei deputati. I risultati inizieranno ad arrivare a notte inoltrata,...