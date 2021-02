LA PANDEMIA

FERMO Stretta sulla movida in centro storico. Dalle 5 di stamattina fino alle 22 di domani non si potrà circolare a piedi nei vicoli di piazza e dintorni. Le zone interessate dall'ordinanza firmata ieri dal sindaco Paolo Calcinaro sono le vie Della Rocca, Bonconte, Dell'Università, Sabbioni, Erioni, Degli Aceti, Strabone, San Gregorio, Foscari, Spezioli, Paccarone, Del Comune, Saffi e Anton di Nicolò, i vicoli Chiuso I e V e i larghi Maranesi, Matteotti, Falconi e Fonte del Rialto. Esclusi dall'ordinanza residenti, proprietari e dipendenti in sede lavorativa. Nelle intenzioni, il provvedimento dovrebbe tenere alla larga i giovani dai punti più congestionabili del centro, limitando il rischio di assembramenti. Il timore è che l'ultimo weekend giallo prima del ritorno in zona arancione spinga fuori casa frotte di ragazzi smaniosi di divertirsi. Osservata speciale anche la costa, dove però non sono previste restrizioni. La Prefettura ha assicurato controlli intensificati su tutto il territorio della provincia, dove la situazione, finora non allarmante, potrebbe degenerare da un momento all'altro.

Il servizio

Ai nastri di partenza, intanto, le vaccinazioni per il personale scolastico, che cominceranno lunedì nel Distretto sanitario di Petritoli. Le prenotazioni sono aperte da stamattina alle 8 (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o 800.009966). E proprio sulle prenotazioni ieri è esploso un piccolo caso. Appena l'Area vasta 4 ha ufficializzato la data di avvio, sito e centralino sono stati presi d'assalto. Chi avrebbe voluto fermare la sua dose, però, non l'ha potuto fare perché le prenotazioni non erano ancora state aperte. L'altro inghippo c'è stato sull'età. Al personale scolastico, circa 2.600 tra insegnanti e Ata, sarà somministrato l'AstraZeneca, il vaccino prima indicato per gli under 55, poi validato fino a 65 anni non compiuti. Quelli con più di 55 anni che ieri hanno tentato di prenotarsi, oltre alla strada sbarrata, si sono sentiti dire che avevano sforato con l'età. Il chiarimento è arrivato in serata dalla Regione che ha spiegato che, per adesso, possono prenotarsi solo gli under 55. Gli altri dovranno aspettare che il Ministero dell'istruzione trasferisca alla Regione le liste coi loro nomi.

Le cifre

L'obiettivo è vaccinare 1.440 persone. Ogni giorno, dall'1 al 12 marzo, saranno somministrate 120 dosi. Una seconda sessione partirà dal 23 marzo, per completare la categoria. Oltre che sulle scuole, l'aumento dei contagi si ripercuote anche sullo sport. La Fermana ha sospeso, da oggi al 7 marzo compreso, tutte le attività del settore giovanile. «Una decisione spiega la società presa tenendo conto della difficile situazione contagi e della contemporanea chiusura delle scuole superiori della regione». Martedì scorso un ragazzo della Primavera 3 Berretti era risultato positivo. La squadra è stata messa quarantena fino al 6 marzo. Ieri, nell'ultimo giorno di lezioni in presenza, gli studenti di terzo dell'Ipsia Ricci, che a marzo dovranno iniziare l'alternanza scuola-lavoro, sono stati sottoposti a tampone rapido.

L'esito

I test, più di cento, tutti con esito negativo, sono stati acquistati dall'istituto ed effettuati da medici e infermiere volontari. «All'inizio dell'anno scolastico il commento della preside Annamaria Bernardini , alcuni ragazzi erano restii a rispettare le misure anti contagio, ma con il passare delle settimane l'azione educativa ha prodotto i suoi frutti».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA