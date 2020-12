LA PANDEMIA

FERMO Dovrebbe partire tra due settimane, ma il Fermano brancola nel buio. La strada verso lo screening di massa è tortuosa e piena di dubbi. Si partirà dal capoluogo, con circa 20mila potenziali tamponi da fare. L'altro ieri, il direttore dell'AV4, Licio Livini, assieme ai quattro colleghi delle altre aree vaste, s'è rapportato con l'assessore regionale alla sanità, Saltamartini. «Aspettiamo indicazioni, ma già sappiamo che parliamo di numeri importanti per una forza come la nostra», dice Livini. Perplessità anche sulla scelta dei test rapidi.

Gli esami

«Avremmo preferito quelli strumentali, da portare in laboratorio. Avrebbero consentito di testare un numero maggiore di persone al giorno», appunta Livini. Per i tamponi, l'idea è di usare i drive-through. Il problema sarà trovare spazi adatti. Dopo Fermo, toccherà a Porto Sant'Elpidio, l'altro Comune sopra i ventimila abitanti. Con l'anno nuovo, partiranno gli altri. I positivi stanati entreranno nel percorso del Dipartimento di prevenzione. A dare una mano al personale dell'AV4 saranno chiamati volontari e medici e infermieri specializzandi. Ma il timore è che, alla fine, «si ritroveranno sempre i soliti». Sono stati, intanto, individuati gli spazi per il deposito provinciale dei vaccini anti-Covid. Quando arriveranno, le dosi saranno stoccate dentro due celle frigorifere.

I ricoveri

Nel frattempo, il quadro del Fermano è in miglioramento. Dopo il picco di tre settimane fa, con 70 ricoverati al Murri, i numeri sono andati scendendo (ieri i pazienti positivi erano 49). Se il trend sarà confermato, la settimana prima di Natale riaprirà la Rsr di Porto San Giorgio. Tra non molto, anche la Rsa di Sant'Elpidio a Mare, trasformata in reparto Covid per pazienti post-acuti, potrebbe tornare a ospitare le cure intermedie. «Abbiamo meno pressione sull'ospedale conferma Livini e questo ci porta a riporre l'attenzione sulle attività rallentate o sospese e sui lavori per i 15 posti letto di terapia intensiva e i 10 di semintensiva». E proprio dalla terapia intensiva arrivano dati incoraggianti, almeno rispetto alla prima ondata. A novembre, i pazienti ricoverati sono stati infatti 23 (tra marzo e aprile erano stati 48) e l'attività della Rianimazione pulita non s'è mai interrotta. Ma la guardia non va abbassata. Perché, nel Fermano, di Covid si continua a morire. L'altro ieri, al Murri, è spirata una 91enne di Sant'Elpidio a Mare. Inoltre, il rapporto tra tamponi e positivi resta alto, attorno al 25%. L'altro ieri, nella nostra provincia, i contagiati erano 822, di cui 753 sintomatici. Ieri sono stati scoperti 70 nuovi casi. Tengono le strutture residenziali e semiresidenziali. Nelle 22 dell'AV4, dal 25 ottobre a ieri, ci sono stati 19 casi di contagio tra gli ospiti e 22 tra gli operatori. Buone notizie anche dal primo giro di tamponi sul personale sanitario. Su più di 1.200 operatori testati, meno dell'1% è risultato positivo.

La struttura

Dal 2 gennaio il centro tamponi di Porto Sant'Elpidio si trasferirà nel palazzetto dello sport di via Ungheria. «La location non è ideale come l'attuale, ma l'attività scolastica non può che avere la priorità», spiega il sindaco Nazareno Franchellucci. Il centro, aperto il 24 novembre nella palestra del Polo Urbani, sarà smantellato e riallestito tra il 28 e il 31 dicembre. «La nuova location prosegue il sindaco sarà sede dello screening di massa previsto per la popolazione scolastica prima del rientro e sarà messa a disposizione qualora ci sarà la necessità di avere un luogo simile dove effettuare la somministrazione del vaccino».

Francesca Pasquali

