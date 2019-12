La Natività è magica alle Cisterne Romane

L'EVENTO

FERMO È proprio il caso di dirlo: buona la prima. Ieri, a Fermo, è andato in scena il primo presepe vivente nelle Cisterne Romane. Una novità assoluta per la città e per il Fermano tutto, organizzata dalla Cavalcata dell'Assunta.

Gli orari

Le visite, in gruppi di quaranta, sono iniziate alle dieci in punto, per proseguire fino a mezzogiorno e riprendere di pomeriggio. Palpabile l'emozione dei quaranta figuranti vestiti in abiti medievali. Prima di cominciare, il regista della Cavalcata, Adolfo Leoni, li ha radunati. Qualche parola di incoraggiamento («La gente si emozionerà se noi saremo emozionati»), un applauso propiziatorio e poi ognuno al suo posto. Fa la spola tra le sale l'assessore Mauro Torresi. Controlla che tutto sia in ordine. Sposta un oggetto, poi lo rimette a posto. «Era un mio sogno da cinque anni e finalmente l'abbiamo realizzato», va ripetendo soddisfatto. Dieci le scene allestite in altrettante sale del complesso romano. Ogni contrada ha la sua. In ogni sala un lettore declama il brano di un testo scritto da Leoni per l'occasione. Che è di quelle importanti. Salutata da gruppi che hanno prenotato con giorni di anticipo. Anche se fanno sapere dalla biglietteria il grosso si è mosso all'ultimo minuto. All'ingresso, ad accogliere i visitatori, la proiezione della testa di Giove custodita in pinacoteca. I gonfaloni delle dieci contrade sono sistemati lungo il corridoio che porta alla prima sala. In fondo c'è quello della Cavalcata. L'atmosfera è resa ancora più suggestiva da tante piccole candele che illuminano le stanze, dove sono ricostruite scene di vita quotidiana. Ci sono la taverna e le donne che fanno il pane, i conciatori di pelli, i nobili e i tiratori d'arco. La scenografia è minima. Solo qualche tavolo, balle di fieno a terra e utensili.

La conclusione

Il giro si chiude con la Natività. Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino (una bimba), con bue e asinello di cartone. Vicino c'è una riproduzione dell'Adorazione dei pastori del Rubens. Nell'ultima sala le voci del coro salutano i visitatori. E oggi si replica. Il ritrovo è davanti alla biglietteria dei musei, in piazza del Popolo. Le visite partono ogni venti minuti, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L'ingresso costa 4 euro.

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA