La Natività

MONTEGRANARO Quaranta scene, più di 500 figuranti, decine di associazioni coinvolte. Il presepe vivente di Montegranaro è pronto a tornare: due pomeriggi, il 28 e 29 dicembre, una straordinaria preparazione che va avanti da mesi per una sesta edizione sempre più coinvolgente. La novità principale, come fa sapere il presidente dell'Ente presepe Mauro Lucentini, «è l'inversione del percorso. Quest'anno si entrerà da via Solferino e si uscirà a Porta Marina. Abbiamo contribuito all'abbellimento del paese con l'illuminazione della Natività alla fontana. Un grazie a tutte le istituzioni che ci accompagnano, a sponsor, associazioni e ai volontari, con una menzione speciale per le nostre tre sarte che da mesi svolgono un lavoro enorme. L'ente presepe è nato anche per aggregare le associazioni e siamo riusciti in questo obiettivo». Si congratula l'amministrazione comunale, a partire dalla sindaca Mancini, «perchè fare un presepe vivente non è difficile, ma mantenerlo, farlo crescere di anno in anno, richiede un lavoro enorme». L'assessore alla cultura Cristiana Puggioni evidenzia «il fattore religioso. Questo non è uno show, ma una manifestazione che per chi crede ha un significato profondo». L'assessore al bilancio Endrio Ubaldi plaude «a un'iniziativa che meriterebbe di più, ma le risorse purtroppo sono limitate. Sarebbe bello rilanciare la collaborazione con Matera, affinché il nostro presepe vivente possa essere proposto anche fuori regione». Sarà anche un'occasione di integrazione, dato che parteciperà la comunità araba, allestendo due scene, quella del tè e il forno del pane arabo. Arriveranno anche dei cammelli, stoffe e tendaggi per creare un'atmosfera il più possibile realistica. «Ci piace l'idea di aprirci a tanti immigrati, dal Niger, dal Pakistan, dalla Cina, crediamo sia una bella opportunità per aggregare la comunità

