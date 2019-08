La montagna ha invertito la rotta «Il turismo di giornata è redditizio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL TREND FERMO Estate: sole, spiaggia, mare. Non solo. C'è una bella fetta di turisti che, di starsene spaparanzati in spiaggia non vogliono proprio sentir parlare. Sono gli amanti della montagna. Quelli che, cappellino, borraccia e zainetto, sfidano il caldo e infilano un sentiero dopo l'altro. Fino al 2016 il trend era in crescita. Sui Sibillini, amanti di trekking, mountain bike e camminate arrivavano da ogni dove. Il sisma ha fatto saltare gli schemi. Alberghi e percorsi chiusi, la montagna ha invertito la rotta. E adesso? «La situazione...