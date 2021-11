La mobilitazione degli esercenti

Un gruppo social

per fare rete

L'idea di riunire i negozi di Fermo in un gruppo social, ad Alessandra Remia, è venuta qualche mese fa. In un giorno «un po' nero», come lo chiama lei, in cui di gente in giro per piazza se ne vedeva poca e le vendite scarseggiavano. «Siccome non riesco a stare ferma racconta , mi sono detta: devo fare qualcosa». È stato in quel momento che ha preso lo smartphone in mano e ha creato Fermo: shopping, food e servizi in città. I primi contatti con gli altri negozianti li ha avuti di persona o al telefono. Il passaparola e le chat WhatsApp hanno fatto il resto. L'idea è piaciuta e oggi il gruppo conta un'ottantina di iscritti, la maggior parte dalle periferie, anche se i più attivi sono molti meno. Gli esercenti possono pubblicarci e condividere post con offerte e promozioni, presentarsi e invitare a passarli a trovare. Una vetrina virtuale a costo zero. Da qualche giorno, al gruppo è collegata una pagina che ha lo stesso nome. «Ci inserisco le descrizioni delle attività che fanno parte del gruppo, per farle conoscere. Se il progetto dovesse crescere, come spero, lo farò seguire da un esperto di comunicazione social», spiega la titolare di Le petit bijou. Che è convinta della strada intrapresa e che non vuole sentir parlare di concorrenza: «Quella c'è comunque dice , ma non sarà un limite, perché qui stiamo creando un gruppo di collaborazione, per cominciare a fare rete e affrontate tutti insieme questo periodo tanto particolare».

