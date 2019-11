«La Mare-Monti? Di Pietro affossò il nostro progetto»

IL DIBATTITO

FERMO «Dieci milioni di euro sono molto pochi per un'infrastruttura di circa 50 km». E' quanto rimarca l'ex sindaco Saturnino Di Ruscio dopo le dichirazioni del Pd. «Se per ammodernare - dice - 1,5 km della Valdaso a Montefalcone sono stati spesi oltre 7 milioni - e dopo tre mesi è pure franata - in proporzione con 10 milioni di euro sarà possibile eseguire alcune asfaltature e magari sistemare qualche smottamento, nulla di più. A proposito della Mare Monti penso sia opportuno rinfrescare la memoria. Giova ricordare che da sindaco la mia amministrazione ereditò un Prusst dall'amministrazione Fedeli all'interno del quale era prevista una cospicua somma per la redazione del progetto preliminare. Firmai il contratto con il ministro Lunardi. L'operazione fu gestita dal Comune di Fermo con il Cosif guidato dall'ex sindaco Ettore Fedeli. Il Cosif effettuò il monitoraggio per saggiare il volume di traffico, le portate orarie, il tipo di viabilità esistente. Gli uffici comunali avviarono, dopo le indagini del Cosif, le procedure per il progetto che fu poi approvato. Per ottenere le necessarie risorse dal Cipe fu necessario concordare tra Comune, Ministero delle Infrastrutture e Regione l'inserimento dell'arteria all'interno dell'Intesa Quadro Stato-Regione. Tutto procedeva per il meglio, si stava definendo uno stanziamento di 150 milioni di euro, quando nel corso di una riunione in Regione con il nuovo ministro Di Pietro l'arteria venne cancellata dalle priorità e scomparve dall'agenda dei lavori. Sono passati tanti anni ma le responsabilità del tempo perso dovrà essere imputabile a qualcuno».

