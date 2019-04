La Mancini prepara il bis con una lista a tinte rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO Poche sorprese nei nomi della lista La Strada Giusta che sostiene la candidatura al bis di Ediana Mancini. Il gruppo, sostenuto dal tandem Pd-Liberi per Montegranaro, si presenterà sabato, alle 16.30 al Villaggio della Sport con un pomeriggio a base di panini e bibite per tutti. Saranno in corsa tutti gli assessori comunali uscenti: Endrio Ubaldi, Aronne Perugini, Roberto Basso, Giacomo Beverati e Cristiana Strappa. Dentro anche i due consiglieri uscenti: il capogruppo Paolo Gaudenzi e la segretaria comunale del Pd Laura Latini....