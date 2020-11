La ludoteca con il wi-fi per gli alunni delle superiori

7«Ludoteca aperta al mattino per gli studenti delle superiori, con spazi e wi fi a disposizione». E' quanto rimarca l'assessore ai Servizi sociali di Porto San Giorgio Francesco Gramegna (nella foto con il sindaco Nicola Loira), il quale ricorda l'impegno dell'amministrazione comunale che intende fornire un sostegno concreto agli adolescenti colpiti dai divieti per l'emergenza sanitaria. Insieme alla cooperativa sociale Il Faro, ente gestore del Centro Polifunzionale Giovanile, «si è convenuto di proporre - dice Gramegna - un servizio di supporto, sostegno e accompagnamento. In ambienti sicuri ed attrezzati possono essere seguite lezioni di didattica a distanza». La cooperativa garantirà anche la presenza di un operatore che monitori gli accessi e supporti, sia da un punto di vista tecnico che educativo, i ragazzi nella frequenza delle lezioni. L'iniziativa è rivolta a tutti i soggetti che abbiano bisogno di un appoggio o anche solamente di uno spazio adeguato in modo da garantire il diritto allo studio. Il servizio con l'educatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13: partirà domani mattina e sarà accessibile fino al 23 dicembre. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione al numero 329 4870502. Al termine delle attività mattutine, la San Giorgio Distribuzione Servizi provvederà alla sanificazione degli spazi per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività educative per i più piccoli nel pomeriggio. Si fa presente che gli operatori della cooperativa Il Faro, che svolgono servizio presso le strutture in appalto, sono forniti dei dispositivi di protezione individuale e sono formati secondo la normativa vigente riguardo la prevenzione dal contagio da Covid 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA