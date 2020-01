Proroghe agli chalet

Nello scorso mese di dicembre la giunta comunale di Fermo, con un atto di indirizzo, ha recepito la normativa della legge di bilancio dello Stato del 2018 e delle indicazioni operative della Regione Marche, con cui si stabilisce di prorogare le concessioni demaniali marittime a tutto il 2033. Come si ricorderà, a proposito di questa misura il sindaco Paolo Calcinaro aveva parlato di «un atto dovuto, un impegno preso nei confronti dei balneari, una colonna del turismo locale, tanto più in un momento difficile a seguito delle mareggiate. E quindi dare seguito alla Finanziaria 2018 con cui il governo prevedeva la possibilità di allungare notevolmente le concessioni era fondamentale. Il Comune di Fermo ha dato per questo il suo importante segno per dare sicurezza agli operatori balneari della città, alle loro famiglie e alle famiglie di tutti coloro che vi lavorano». Da ieri è pubblicato all'albo pretorio on line del sito del Comune (www.comune.fermo.it) ed in home page l'avviso pubblico e la domanda (per poter fruire della estensione al 31 dicembre 2033) da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il prossimo 15 marzo.

