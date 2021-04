LA LEGA: «IL SISTEMA CHE IL PD HA COSTRUITO NON HA FUNZIONATO»

LO STRAPPO

FERMO Scosse d'assestamento dopo le dimissioni di Licio Livini. Il terremoto provocato dal passo indietro del direttore dell'Area vasta 4 potrebbe avere effetti meno devastanti del previsto. A patto che il successore arrivi presto e che non sia «uno dei soliti volti». Questo il refrain che proviene dal mondo della politica. E lo chiede, in modo meno diretto, ma altrettanto deciso, la gente, soprattutto chi ha necessità legate alla salute.

Il rischio

Perché un altro stop, il Fermano, proprio non se lo può permettere. Adesso più che mai. In settimana, forse già domani, la direttrice ad interim dovrebbe prendere servizio. Nadia Storti sarebbe attesa negli uffici di via Zeppilli venerdì. Il Fermano si augura che il suo mandato duri poco. E non certo per mancanza di fiducia nei confronti della direttrice generale dell'Asur, ma perché, se così non fosse, «andrebbe avanti solo l'ordinario». I sindaci sono sul chi va là. Temono un «impoverimento della sanità fermana», se la nomina del sostituto di Livini dovesse tardare. E non solo loro. «Il rischio di un rallentamento è concreto. È fondamentale capire i tempi tecnici per la nuova nomina. Spero che non siano sempre i soliti nomi, che si riaprano gli elenchi per ammettere altri candidati e che ci sia un progetto, per Fermo, di recupero e rilancio di un gap storico», il commento del segretario regionale della Cisl, Giuseppe Donati. Per il quale è dalla scelta del nuovo direttore che si vedrà «se davvero l'amministrazione regionale ha voglia di cambiare passo».

I successori

Il nome che circola con più insistenza è quello di Giuseppe Ciarrocchi. Il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Av4 sarebbe in pole position nella lista dei papabili. In primo luogo, per curriculum, anzianità di servizio e conoscenza della macchina amministrativa. Secondo perché, pur gravitando nell'area del centrosinistra (a Porto Sant'Elpidio, è stato assessore della seconda amministrazione Andrenacci, ndr), sarebbe ben visto anche negli ambienti del centrodestra. E terzo perché, scegliendolo, la giunta Acquaroli potrebbe garantire continuità pur nella discontinuità. Ma il toto-nomi è solo all'inizio e, per capire se le previsioni saranno azzeccate, ci sarà da aspettare. C'è chi dice anche dopo l'estate. Nel frattempo, i sindaci proveranno a dire la loro, facendo valere un peso che, per Donati, finora non hanno avuto. «Sulla sanità dice il sindacalista , la politica locale si è mossa in modo debolissimo. Qual è stato il suo supporto politico dall'inizio della pandemia, ma anche prima? A che serve la Conferenza dei sindaci se non riesce a provocare una reazione? Le amministrazioni hanno bisogno di chi fa politica del territorio e il civismo del Comune capoluogo non aiuta». Le dimissioni di Livini non sono state ancora ufficialmente accettate. Appena lo saranno, tornerà a dirigere il Distretto sanitario. Dal passo indietro non ha rilasciato dichiarazioni. Ha solo parlato di «decisione a lungo ponderata e molto dolorosa». Per altro, nell'aria, dopo le tensioni con il titolare della sanità in Regione, Filippo Saltamartini. Mentre l'Av4 si ritrova senza testa, la politica litiga. L'ultima, in ordine di tempo, a entrare nella mischia è la Lega. «Ci uniamo a Livini nella denuncia di un sistema che non ha funzionato: il sistema che il Pd ha costruito negli anni. Ciò che non è funzionante lo è da molto tempo e per le scelte delle passate giunte, nelle quali il Pd è stato attore protagonista», scrive in una nota il commissario provinciale, Alan Petrini.

Francesca Pasquali

