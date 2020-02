La giornata

7Scuole chiuse, ma solo per gli studenti: il personale amministrativo, ieri, era regolarmente al lavoro. Gli alunni sfruttando questo periodo di inattesa vacanza mentre il personale scolastico ne approfitta per sistemare carte e documenti e portare avanti il lavoro burocratico. In attesa di eventuali novità. «Ci atteniamo alle comunicazioni ufficiali» ripetono, quasi in coro, alcuni dirigenti scolastici. «Particolari disservizi a questo proposito noi non ne abbiamo avuti, ieri sera siamo riusciti a contattare sia le famiglie che i docenti», il racconto, ad esempio, della dirigente dell'Isc Nardi di Porto San Giorgio Daniela Medori, anche lei in attesa di ogni comunicazione ufficiale. L'ordinanza di chiusura scuole, a meno di colpi di scena collegati con il ricorso annunciato dal Governo, dovrebbe rimanere efficace fino alla sua scadenza. E ad essa si attengono, come detto, tutti i dirigenti. «Non possiamo fare altro che attenerci alle disposizioni ufficiali e regionali» dice la preside del Montani, Margherita Bonanni e, ovviamente, anche la collega dell'Itet Carducci Galilei di Fermo Cristina Corradini: «L'attività amministrativa, prosegue regolarmente». Se dunque ce ne sono stati, si tratta di «disagi naturali con un'ordinanza arrivata con queste tempistiche» commenta il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro.

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA