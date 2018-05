La gioia di Serena «Ora finalmente qualcosa si muove»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INTERVISTA FERMO Plaude alla svolta sul tunnel Elvezio Serena. Il presidente onorario di Italia Nostra da oltre vent'anni si batte per la valorizzazione dell'antico percorso. Finalmente, verrebbe da dire.«Sono molto contento. Da tempo sollecitavo il recupero strutturale e il riuso a fini culturali. Il tunnel è un monumento, una specie di opera d'arte che sta all'ingresso della città e che tutti vedono. Non può essere tenuto in quelle condizioni. Va recuperato e valorizzato».Come?«Avevo proposto di illuminarlo e di farci passare in...