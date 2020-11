LA FORMAZIONE

FERMO Ginnastica vietata se in palestra non ci sono almeno due metri tra gli alunni e lezioni di canto e strumenti a fiato sospese. La nuova ordinanza della Regione colpisce le attività più amate dagli studenti. Le restrizioni riguardano le medie e le elementari. Prese alla sprovvista, le scuole stanno riorganizzando le attività. Ieri è stato tutto un susseguirsi di riunioni per capire il da farsi. In generale, la ginnastica non dovrebbe creare grosse difficoltà. Tra spazi ricavati qua e là e lezioni divisi per gruppi, l'attività dovrebbe essere garantita dappertutto.

La costa

All'Isc Rodari Marconi di Porto Sant'Elpidio l'unico problema si crea di sabato, quando sono due le classi che, in contemporanea, fanno educazione fisica. Finora nella palestra del Polo Urbani. «Adesso che il Comune ci ha fatto il centro tamponi, ci ha offerto il palazzetto dello sport. Penso che il problema si possa superare», fa sapere la preside Ombretta Gentili. Per la musica sarà più complicato. Finché il bel tempo l'ha permesso, le lezioni si sono tenute all'aperto, sotto un gazebo. Ma al chiuso, flauto e vocalizzi saranno banditi. «Penseremo ad attività alternative, come l'ascolto», spiega la dirigente che si dice molto preoccupata per le conseguenze di tutte queste limitazioni sulla vita degli studenti. «L'emergenza va fronteggiata dice , ma i danni a livello di socializzazione e di crescita armonica sono irreparabili». Ragion per cui gli alunni in quarantena, al Rodari Marconi, non fanno più di 18 ore di lezione a settimana. «Meglio un percorso di meno ore, ma di qualità», sintetizza la preside e aggiunge: «In ogni situazione occorre un giusto equilibrio. Prima di decidere, i politici dovrebbero interrogarsi e ponderare i vari aspetti».

Il percorso

Almeno per un po', la rock band della Da Vinci Ungaretti dovrà fare a meno dei suoi cantanti. «Teniamo la distanza di cinque metri e cerchiamo di portarla avanti», spiega la preside Maria Teresa Barisio. Per l'attività sportiva, l'Isc di Fermo, non dovrebbe avere problemi. «Abbiamo la fortuna fa sapere la dirigente di avere in alcuni plessi palestre molto grandi e spazi all'aperto da utilizzare finché il tempo lo consentirà. Nonostante le temperature delle prime ore, i ragazzi ci vogliono andare. In un momento in cui siamo un po' limitati, fare educazione fisica è fondamentale». Quando finiranno le belle giornate, le classi saranno divise in due gruppi. Mentre uno farà ginnastica, l'altro starà in aula a fare teoria. Poi si scambieranno.

La scelta

Quanto alle classi in quarantena, Barisio sottolinea «il grandissimo sforzo dei docenti che non lasciano indietro nessuno». Compresi i più piccoli, che non è facile tenere davanti allo schermo di un computer. Non prevede grossi cambiamenti la preside dell'Isc Pagani di Monterubbiano. «Dove non è assicurata la distanza di due metri, divideremo le classi in gruppi. Quanto alla musica, dall'inizio, avevamo deciso di evitare il canto, scegliendo un altro percorso, con tastiere e percussioni», spiega Annarita Bregliozzi. L'Isc della Valdaso ha un piccolo grande primato. Su circa 1.300 studenti, finora, ha avuto solo tre positivi e nessun contagio nelle classi. Il segreto? «Protocolli rigidissimi, didattica a distanza per gli alunni fragili e famiglie che collaborano tantissimo».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA