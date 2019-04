CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA FORMAZIONE FERMO Festa, ieri mattina, in via Brunforte per i dieci nuovi infermieri. L'aula magna gremita. L'emozione palpabile dei laureandi. Le famiglie piene di orgoglio, i nonni con gli occhi lucidi, gli amici pronti a festeggiare. La discussione della tesi, la commissione che si riunisce. L'attesa della proclamazione, e del voto, sintesi di tre anni di studio e dedizione.I particolariPerché, quello di Infermieristica, non è un corso di laurea come un altro. Alterna la teoria dei libri alla pratica dei reparti. Chiede dedizione. C'è...