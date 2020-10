La fiera mercato di San Crispino rischia adesso l'annullamento

I TIMORI

PORTO SANT'ELPIDIO

Dubbi su San Crispino: se aumenteranno i contagi rischia di saltare pure la fiera mercato. Tanti vogliono capire come si svolgerà la festa del patrono a Porto Sant'Elpidio, perché il concerto del 24 ottobre salta ma la fiera mercato del giorno dopo no. Il sindaco Nazareno Franchellucci cerca di fare chiarezza. Dice che non è scontato che la fiera si faccia perché, se dovessero complicarsi le cose con l'aumento dei contagi, potrebbe saltare. Comunque se ne parlerà a metà mese, dopo le necessarie valutazioni con l'azienda sanitaria e la prefettura. Trapela l'intenzione dell'amministrazione di portare avanti, nel rispetto delle regole, la fiera perché sarebbe una boccata d'ossigeno per l'economia locale, essendo coinvolti 300 ambulanti mentre il concerto gratis per mille persone in fin dei conti sarebbe un gioco che non vale la candela. «Da settimane stiamo studiando il sistema migliore per svolgera la fiera-mercato dice Franchellucci ci stiamo confrontando con i commercianti perché dovremo, a parità di bancarelle, ampliare gli spazi verso sud e verso nord. Sarà obbligatoria la mascherina, le persone dovranno essere registrate e a tutti dovrà essere controllata la temperatura». Questi i capisaldi, la prossima settimana se ne discuterà col prefetto e tra il 15 e il 16 ottobre ci sarà una valutazione dell'andamento dell'epidemia: «Se ci renderemo conto che non ci sono le condizioni, inevitabilmente la fiera sarà annullata - spiega il sindaco - gli ambulanti aspettano questo giorno tutto l'anno perché lavorano ed è corretto valutare fino all'ultimo minuto utile se ci sono le condizioni o no».

