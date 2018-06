La Faleriense vera roccaforte di Franchellucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nazareno Franchellucci ricomincia da sindaco dopo la riconferma al ballottaggio di domenica che non lascia margine a dubbi sulla volontà dell'elettorato. Gli elpidiensi lo hanno premiato per la seconda volta: 5 anni fa contro Andrea Putzu, stavolta contro Giorgio Marcotulli che rappresentava la coalizione centrodestra-civici e ha ottenuto 5.393 preferenze. Sotto di 497 punti sul rivale che si conferma sindaco della città con il 52,20% di suffragi e 5.890 elpidiensi su 11.456 che alle urne hanno scelto la continuità. E non è stata una...