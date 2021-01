La Ecofil: «Tari più bassa grazie alle isole ecologiche»

L'AMBIENTE

FERMO La Tari di Fermo è tra le più basse e la città è una delle più virtuose in Italia. A incoronare il capoluogo sul fronte della raccolta dei rifiuti sono le ultime classifiche stilate sul servizio e a ricordarlo è ora l'amministratrice unica di Ecofil, Anna Travanti.

I numeri

Cita due dati: quelli del 2019 dell'Arpam e dell'Osservatorio nazionale prezzi e tariffe di Cittadinanza Attiva, contenuti in una ricerca finanziata dal Ministero per le infrastrutture e lo sviluppo economico. «Molti dei Comuni più performanti delle Marche e non solo, sono dotati di isole ecologiche intelligenti Ecofil e questo perché il modello che proponiamo funziona - prosegue la Travanti -. Le isole ecologiche prevedono un sistema di raccolta che riduce in modo strutturale la produzione totale di rifiuti indifferenziati, responsabilizzando i cittadini e poi premiando il loro impegno con riduzione della Tari». Una strategia che riguarda Fermo, ma anche altre cittadine di dimensioni più contenute, come Servigliano, che possono vantare un costo pro capite tra i più bassi delle Marche, e non solo. L'aspetto determinante riguarda la pesatura dei sacchetti nel momento in cui vengono conferiti. Questo fornisce, all'utenza quanto alle amministrazioni comunali, un dato certo. Una tecnologia più efficiente, secondo l'amministratrice di Ecofil, rispetto al solo controllo volumetrico, adottato in altre realtà, che risulterebbe più complesso e anche meno tracciabile. «Comuni che hanno adottato questo modello di raccolta come Rimini, Ferrara, Bologna, Brescia si attestano a una media di circa 600 kg pro capite rispetto al modello Ecofil che si attesta sotto i 400 kg - prosegue l'amministratrice dell'azienda con sede ad Amandola -. Fabriano, Fermo e Servigliano sono i Comuni che hanno avuto la raccolta pro capite più bassa di tutte le Marche e sono tutte municipalità che hanno scelto Ecofil. Le isole ecologiche intelligenti attualmente installate in questi Comuni riescono a supportare e sensibilizzare i cittadini verso comportamenti sempre più virtuosi, arrivando a dei risultati di produzione di rifiuti pro capite che si attestano al di sotto dei 260 kg per la produzione totale e ampiamente al di sotto dei 60 kg per l'indifferenziato». Un vantaggio economico, secondo la valutazione di Ecofil, verificabile in pochi mesi e destinato a crescere anche del 30% a fine ammortamento. Più immediato invece l'effetto sul decoro degli spazi pubblici, grazie alla videosorveglianza che disincentiva l'abbandono dei rifiuti.

Il dato

«Si tratta di una svolta culturale conclude Anna Travanti - per contribuire a raggiungere gli obiettivi europei di ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti, con i relativi costi di smaltimento, di raccolta e trasporto». Il sistema adottato riconosce l'utente attraverso una consegnata al nucleo familiare, autorizza la pesatura del sacchetto, produce un'etichetta adesiva che va applicata sullo stesso e abilita poi al conferimento sbloccando il contenitore preposto. Automaticamente si aggiorna il database con il tipo di rifiuto lasciato ed il peso.

Pierpaolo Pierleoni

