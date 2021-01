LA DIRETTRICE SIRACUSA: «L'EFFICACIA DELLA SCELTA È AMPIAMENTE DIMOSTRATA»

LA PANDEMIA

FERMO Gli appelli hanno sortito gli effetti sperati. Le campagne social stanno facendo breccia negli ex malati di Covid. Da inizio anno, sono state 16 le donazioni di plasma iperimmune. Il confronto con le 35 totali dell'anno scorso fa ben sperare. Il buon esempio dei sindaci guariti ha dato una mano. Quelli di Fermo, Paolo Calcinaro, e Porto San Giorgio, Nicola Loira, hanno donato il plasma e invitato chi può a fare lo stesso.

La conferma

«Stiamo avendo una buona risposta conferma la direttrice del Centro trasfusionale di Fermo, Giuseppina Siracusa , non solo per l'attività dei sindaci, ma anche per la campagna promossa da Valentina Matteucci che ha avuto il padre ricoverato e che, dopo aver ricevuto il plasma, è stato meglio». Un tam tam che ha cominciato a far squillare i telefoni del centro trasfusionale. All'altro capo, persone guarite dal Covid, desiderose di aiutare chi sta lottando contro il virus. «Non tutti sono riusciti ad avere l'idoneità, perché il titolo anticorpale non era sufficiente. Ma tutti quelli che l'hanno avuto hanno donato», spiega Siracusa. In pratica, per donare, oltre a essere completamente guariti (due tamponi negativi o un sierologico e un tampone negativo), non aver compiuto 65 anni (unica eccezione i donatori storici) e non avere malattie concomitanti, bisogna aver sviluppato una certa quantità di anticorpi neutralizzanti, quelli che aiutano il corpo dei malati a rispondere all'infezione. Il plasma iperimmune è più efficace nella fase iniziale della malattia, quando gli anticorpi possono ancora bloccare il virus e renderlo meno violento. «Ma va bene anche nelle fasi avanzate», dice Siracusa. «Abbiamo visto belle risposte spiega anche in pazienti molto compromessi, che hanno rischiato la ventilazione assistita e che ne sono venuti fuori».

I presidi terapeutici

«L'efficacia c'è prosegue , probabilmente è legata anche agli altri presidi terapeutici utilizzati, ma è innegabile». All'aumento delle donazioni, fa seguito un'altra bella notizia. «L'arruolamento delle persone guarite fa sapere la direttrice del centro trasfusionale ci sta facendo acquisire donatori. Chi dona il plasma iperimmune dichiara di voler continuare a donare. È una buona notizia perché, con la difficoltà che abbiamo in questo periodo a fare proselitismo nelle scuole, ci sta aiutando a poter contare su nuovi donatori». Ma il Covid non dà tregua al Fermano. L'altro ieri, al Murri, sono morte altre tre persone: un 88enne di Sant'Elpidio a Mare, un 89enne di Porto Sant'Elpidio e una 83enne di Montegranaro. Ieri, in ospedale, i ricoverati positivi erano 66 ricoverati: 29 in Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva, 18 in Medicina Covid 1, 12 in Medicina Covid 2, 2 in Pronto soccorso. A causa della positività di quattro operatori, è stato temporaneamente chiuso il punto informativo Civico 18, in via Zeppilli. Torna, intanto, a salire la curva dei contagi. Ieri, nel Fermano, si sono registrati 59 nuovi casi. In aumento anche il numero delle persone in quarantena, che ieri erano 1.682 (+54), di cui 328 sintomatiche (+6). Gli operatori sanitari in quarantena, ieri, erano 77 (-5). Poco più di mille, al momento, i contagiati nella nostra provincia. Fermo il Comune con più casi (268). Seguono Porto Sant'Elpidio (182), Montegranaro (94), Sant'Elpidio a Mare (87), Porto San Giorgio (62) e Monte Urano (58). Restano solo tre Comuni Covid free: Monte Vidon Combatte, Monte Falcone Appennino e Smerillo.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA