La didattica a distanza nella metà degli istituti

LA RIPARTENZA

FERMO Mese nuovo, problemi vecchi. Sciolto, quasi ovunque, il nodo spazi da trovare, l'attenzione è adesso tutta concentrata sui trasporti. Che non sarebbe stato un ritorno in classe facile lo si sapeva fin troppo bene, ma che, a meno di due settimane dal suono della prima campanella, ancora si naviga a vista sul fronte tragitto scuola-casa e ritorno, le famiglie proprio non se l'auguravano. Sono loro quelle messe peggio in questo momento, costrette a far combaciare orari che ancora non conoscono con gli impegni di lavoro e non solo.

La protesta

«È una vergogna. Dobbiamo organizzarci e, in questo modo, è impossibile», si lamentano. La protesta passa anche per i social, dove genitori arrabbiati si danno manforte l'un l'altro. Un problema non da poco, che riguarda tutte le scuole del Fermano, ma che è più marcato alle superiori. Dove i percorsi sono più lunghi e le corse superano in abbondanza i famosi quindici minuti entro i quali gli autobus possono viaggiare a portata piena. Dopo aver messo sul tavolo dei presidi altre tre proposte, la Trasfer è stata categorica: «Se ci fanno viaggiare a metà capienza, possiamo trasportate metà studenti».

Gli autobus

Trentacinque, in base alle regole anti-contagio, gli autobus mancanti. Tradotto: alle Superiori, le lezioni si faranno metà a scuola e metà da casa, a turno, tranne i primi che saranno sempre in classe. «Non sarà facile organizzarsi. Per ogni scuola spiega il direttore della Trasfer, Giuseppe Rutolini, ci sarà da capire chi andrà una settimana e chi l'altra e vedere, linea per linea, da dove viene ogni studente e dove sale». Salvo colpi di scena, l'anno partirà così. A meno che non arrivi qualche aiuto esterno. Pare, infatti, che la Cardinali sia pronta a mettere a disposizione degli istituti del Fermano quindici autobus. Non va meglio nei cicli inferiori. Lì, nella maggior parte dei casi, la palla è in mano ai Comuni, in queste ore alle prese con tutta una serie di variabili da considerate. L'effettiva richiesta è la principale. Si sta, cioè, cercando di capire quanti studenti useranno davvero l'autobus per andare e tornare da scuola.

Il bando

Quasi tutti i Comuni hanno chiesto alle famiglie di contarsi, aprendo un bando. Ora stanno stilando le graduatorie, che avvantaggiano gli alunni che abitano più lontano dalle scuole e quelli che non possono essere accompagnati dai genitori. Il presentimento, infatti, è che, quelli che potranno farlo, non ci penseranno due volte, ritenendo più sicuro portare i figli in macchina che farli andare con l'autobus. Giorni di grande concitazione, dunque, di incontri e confronti tra scuole e Comuni. Quello di Fermo si dice tranquillo: tutte le tratte rientrerebbero nella deroga del quarto d'ora e non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti. «Tutto confermato», rassicura il sindaco Paolo Calcinaro. «Inoltre aggiunge , abbiamo deciso di assegnare a ogni alunno un posto, che resterà sempre lo stesso, in modo che ognuno saprà chi è il proprio vicino».

I rinforzi

Porto Sant'Elpidio non esclude di chiedere il rinforzo di qualche pulmino della Steat, «ma solo nel caso in cui non riuscissimo a garantire il servizio con i nostri mezzi», spiega il sindaco Nazareno Franchellucci. Montegranaro aspetta di vedere la graduatoria formata. «Dovrà passare il principio che, se dovessimo avere problemi con il trasporto, chi abita vicino alle scuole, farà bene a organizzarsi in un altro modo», anticipa il sindaco Ediana Mancini. A Sant'Elpidio a Mare si pensa a orari d'ingresso scaglionati. «Abbiamo fatto diverse ipotesi, ma prima vanno chiarite tre incognite: le linee guida nazionali che ancora non ci sono, le esigenze delle scuole e il numero di famiglie che avranno bisogno del trasporto scolastico», spiega l'assessore Gioia Corvaro. Problemi anche a Falerone dove, il 14 settembre, sarà inaugurata la nuova scuola media, costruita a Piane con i fondi della ricostruzione. «Sono molto preoccupato dice il sindaco Armando Altini , se le maglie non si allenteranno, quello dei trasporti, per noi, sarà un problema insormontabile».

Francesca Pasquali

