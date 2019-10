La crociata dei sindaci fermani «Togliete il pedaggio sull'A14»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIABILITÀ FERMO «Si tolga il pedaggio nel tratto autostradale più problematico dell'A14»: chiedete agli automobilisti cosa pensano del traffico in autostrada, soprattutto dopo il sequestro di 12 barriere protettive di altrettanti viadotti (4 in provincia di Fermo) e vi risponderanno tutti che «viaggiare così non è viaggiare in un'autostrada». Di sicuro la sospensione del pedaggio non restituirebbe un traffico snello, ma almeno renderebbe la pillola indorata, e contribuirebbe a ridurre i costi. Perché poi, se devi viaggiare a 60...