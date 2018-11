La critica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Zacheo: «Città indebolitadai doppi giochidel sindaco Calcinaro»«Le elezioni provinciali hanno certamente designato nuovi scenari, inevitabilmente caratterizzati dal fermento politico in atto a livello locale e nazionale». Ne è convinto il consigliere Pasquale Zacheo del gruppo Io scelgo Fermo che, nel rinnovare gli auguri di buon lavoro alla presidente Moira Canigola, evidenzia il disagio di votare al posto dei cittadini in un'elezione di secondo livello. «Si osserva - afferma il consigliere - come la città capoluogo continui a perdere...