CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI FERMO La sfilza di serrande abbassate è imponente, ma in centro c'è chi resiste e chi prova a reinventarsi tra piazza del Popolo e le vie attigue. La crisi del commercio è ormai cristallizzata. Non servono i dati per rendersi conto di quanto centri commerciali e shopping on line abbiamo stremato i piccoli negozianti. Uno stillicidio a cui la città prova a rispondere. Con qualche bando per incentivare nuove aperture e aiutare le attività che, nonostante tutto, tengono duro. I prossimi mesi diranno se, quella intrapresa, è la...