LA COSTRUZIONE DEL NUOVO NOSOCOMIO IL PRIMO OSTACOLO

FERMO Completo blu, nonostante il caldo che non dà tregua. Cravatta intonata. Fazzoletto che sbuca dal taschino della giacca. Per il suo primo giorno in via Zeppilli, Roberto Grinta ha sfoggiato l'eleganza di sempre. Il nuovo direttore dell'Area vasta 4 s'è insediato ieri, dopo aver firmato per il nuovo incarico. È arrivato presto, a Fermo. Alle 9 era già in giro per gli uffici. Li ha passati quasi tutti, «per conoscere il personale e vedere come sono organizzati gli spazi». Prima, c'è stato il passaggio di consegne con la facente funzione, Nadia Storti, e un rapido aggiornamento sulle questioni in sospeso. La mattinata, Grinta, l'ha passata a parlare coi dipendenti. Un'infarinata di com'è organizzata l'Area vasta. «Sono il nuovo direttore. Da oggi sono qui con voi. Vi auguro e ci auguro buon lavoro», è andato ripetendo porta dopo porta.

Tra i corridoi di via Zeppilli l'umore era buono. Ai più, Grinta, che fino a pochi giorni fa, dirigeva il dipartimento dei Servizi dell'Area vasta 2, ha fatto una buona impressione. «Mi è sembrata una persona attenta ai rapporti umani e non solo al lavoro. Ma è solo una prima impressione. Vedremo col tempo se sarà confermata», dice un impiegato. «Eleganza e curriculum vanno di pari passo», aggiunge un'altra che, di Grinta, ha apprezzato soprattutto «il tono pacato con cui parla». Altri ne evidenziano «il modo di fare pratico, di chi non perde tempo». Poi, un passaggio in ufficio, al primo piano. Dove, sulla targa di fianco alla porta, c'è ancora il nome del suo predecessore: Licio Livini, tornato alla guida del Distretto sanitario.

Nel pomeriggio, verso le 16, Grinta ha incontrato alcuni dirigenti dell'area vasta. Un primo colloquio per presentarsi. E studiarsi. Per adesso, il nuovo direttore starà in albergo o farà avanti e indietro con Fano. Troppo presto per decidere se mettere radici nel Fermano. Oggi, in programma ci sono altri incontri e riunioni. Il lavoro, in Av4, abbonda. Perché i problemi (tanti) non si risolvono da soli. E, a quelli storici, in questi giorni, si sono aggiunti quelli del pronto soccorso. Gli stessi che si ripresentano puntali ogni estate. Neanche il tempo di rifiatare dal Covid, che il punto di primo intervento s'è ritrovato intasato di pazienti. L'altro ieri è stato uno dei giorni peggiori. Medici e infermieri non sapevano più dove mettere le mani. Piena la sala d'aspetto e pieno lo spiazzo davanti all'ingresso. Con le poche sedie appoggiate ai muri che non bastavano per tutti. E la gente ad aspettare sotto il sole impietoso.

Incidenti e malori hanno allungato le file. Per essere visitati, c'è stato da aspettare anche sette-otto ore. «Cinquanta pazienti fissi per tutto il giorno, non si può andare avanti così. Serve personale e servono posti letto», lo sfogo di un operatore sanitario. E non è l'unica grana. Dovrà prendere decisioni importanti, Grinta. Farsi sentire. Alzare la voce, se necessario. Per fare in modo che il famoso robot chirurgico arrivi davvero al Murri. Come chiede il Fermano che non vuole più essere «la Cenerentola delle Marche». Stesso discorso per l'emodinamica. Il gap con le altre quattro province va colmato. Questo chiedono i sindaci. Questo vogliono i cittadini. I lavori erano partiti con Livini direttore. Poi, il vuoto. Ma la partita più importante si giocherà sul nuovo ospedale. Che viene su a vista d'occhio e che «dovrà essere riempito di contenuti, per non restare uno scatolone vuoto».

