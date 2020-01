La costa fermana ora fa i conti con la viabilità fuori controllo

LA STATALE

FERMO Statale in tilt ieri pomeriggio. Da Pedaso a Porto Sant'Elpidio le code hanno rovinato la domenica di migliaia di automobilisti. Oltre che in A14, il controesodo si è fatto sentire pure lungo l'Adriatica, dove ai mezzi dei locali si sono aggiunti quelli che hanno voluto evitare il caos dell'autostrada. Clacson impazziti e imprecazioni hanno fatto da colonna sonora alla fine delle vacanze natalizie. La giornata era partita bene.

Pomeriggio di fuoco

In mattinata, sulla Statale, non si sono registrate particolari criticità. Il traffico è scorso regolarmente. La situazione è peggiorata nel pomeriggio, per farsi critica di sera. E oggi le cose dovrebbero mettersi anche peggio. L'allerta resta alta fino a domani. Oltre a mandare in bestia gli automobilisti bloccati per strada, il traffico in tilt continua a danneggiare il commercio. Con i saldi appena partiti, la corsa allo shopping scontato è stata frenata dalle code. Non si danno pace i negozianti della costa. Dopo un Natale tribolato, costellato da disdette e forfait vari proprio per colpa delle file chilometriche, altri giorni di vendite perse proprio non possono permetterseli. Con le macchine in coda è tornato a presentarsi anche il problema inquinamento. I gas di scarico che escono da migliaia di auto incolonnate, all'aria certo non fanno bene. Chi vive e lavora lungo la Statale non nasconde la preoccupazione per quello che è considerato un pericolo da non sottovalutare. Da tre mesi la costa fa i conti con le conseguenze dei restringimenti per i viadotti sequestrati in autostrada. Il primo banco di prova è stato il ponte dei Morti, quando il traffico è impazzito anche lungo l'Adriatica. Poi è arrivato quello dell'Immacolata, e giù ancora con code infinite e nervi saltati. Il peggio, però, è stato toccato poco prima di Natale, quando la situazione è esplosa e più volte si è rischiata la paralisi totale del traffico. Immagini ancora bene impresse nella memoria di tutti, che il Fermano davvero non vorrebbe vedere più.

fra. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA