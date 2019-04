La corsa al reddito di cittadinanza nel Fermano oltre 1.500 domande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FOCUS FERMO Hanno superato quota 1.500 le domande per il reddito di cittadinanza. Dopo la partenza stentata dei primi giorni, nel Fermano è partita la corsa alla misura simbolo dei Cinque stelle. C'è chi ci prova sapendo che la card con i 780 euro non la vedrà mai e chi aspettava con ansia il 6 marzo, giorno di start per le domande. In questo mese e mezzo, Caf e uffici postali sono stati tempestati di chiamate. I più tecnologici hanno fatto da soli, inoltrando le richieste online. Tutte, poi, arrivano all'Inps che, dopo aver valutato i...