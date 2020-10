«Nei centri estetici

sicurezza garantita»

I centri estetici erano, e restano, luoghi sicuri. La categoria non ci sta a una nuova caccia alle streghe: «I nuovi provvedimenti, seppur necessari, non cambiano le cose per noi dice Perlita Vallasciani, presidente regionale e portavoce territoriale di Cna Estetica - restano validi tutti gli obblighi di osservanza dei protocolli già stabiliti dalle Regioni in linea alle direttive nazionali per la riapertura di maggio». Il centro estetico è un luogo sicuro, dove si lavora nel totale rispetto delle misure adottate: «La piaga dell'abusivismo nel settore dei servizi alla persona ripete Vallasciani - ha leso gravemente l'immagine della professionalità di questa categoria: mai come adesso possiamo pretendere rispetto per il nostro lavoro e marcare nettamente la differenza con chi opera nel sommerso, mettendo a rischio la salute della comunità. Ai colleghi dico: facciamo vedere di cosa è capace la nostra categoria». Un appello da parte dell'imprenditrice che, insieme all'associazione di categoria, si batte da tempo contro il dilagare di un fenomeno che mette a repentaglio la salute dei cittadini e la tenuta degli operatori che rispettano le regole».

