La ciclovia Adriatica sulle orme del vecchio tracciato ferroviario

L'INFRASTRUTTURA

FERMO Una ciclabile che unirà la valle dell'Ete con quella del Tenna, finanziata con 300mila euro di economie che la Regione ha avuto nella gestione dei fondi europei della ciclovia Adriatica. Fondi suddivisi a metà tra Fermo e Porto San Giorgio, per la realizzazione di un primo stralcio che collegherà appunto l'Ete alla ciclovia del Tenna. «Abbiamo concordato che questa nuova pista ciclabile parta da via dei Giochi Olimpici a Porto San Giorgio spiega l'assessora fermana ai lavori pubblici, Ingrid Luciani . Si ricalcherà il tragitto della vecchia ferrovia Adriatico-Appennino. Il tracciato poi si riallaccerà nella zona del nuovo polo scolastico Betti Fracassetti, passerà per la Misericordia, scenderà nella zona Girola e si collegherà con la ciclovia del Tenna». Ciclovia del Tenna che sarà progettata dalla Regione Marche e arriverà nella località di Campiglione. Tornando alla pista lungo Ete, invece, la scelta del tracciato dell'ex ferrovia è voluta, anche in accordo con un dettato normativo del 1998, che privilegia i finanziamenti di ciclovie che sorgono proprio dove ci sono ferrovie dismesse.

L'itinerario individuato nel progetto di fattibilità tecnico economica, dunque, va a completare quelli esistenti e in fase di realizzazione. Verrà così migliorata la potenzialità e la fruibilità del territorio anche dagli amanti della bicicletta, diventando la possibile integrazione di un attuale sistema di mobilità. E non è tutto: con questa nuova rete di ciclabili si vuole anche pensare alla sicurezza del ciclista. Scopo questo che si raggiungerà anche con l'inserimento nel tracciato dei tratti di piste ciclabili già esistenti lungo le strade che la nuova pista andrà ad attraversare. L'iter ora prevede, chiude l'assessore Luciani, «che dopo il progetto di fattibilità tecnico economica si proceda con la redazione di quello definitivo ed esecutivo: con quest'ultimo si andrà a gara». E in un futuro non proprio prossimo, questo tracciato si prevede possa arrivare fino a Santa Vittoria in Matenano.

