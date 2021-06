La cestista Orsili è la testimonial dell'Avis di Sant'Elpidio

Un talento cristallino che la sta portando a conquistare traguardi internazionali, senza perdere le radici elpidiensi e l'attenzione ai valori importanti. Alessandra Orsili è la nuova testimonial dell'Avis di Sant'Elpidio a Mare. La sezione cittadina, con i suoi 60 anni di storia, ha scelto la campionessa di casa, elpidiense doc, per perseguire un obiettivo su cui si concentra da tempo: avvicinare i più giovani alla donazione del sangue. E la playmaker classe 2001, già due volte campionessa europea under 18 e under 20 con la maglia azzurra, è il volto migliore da proporre, come fa notare il presidente Raffaele Calvitti. «Sono onorata di questa collaborazione con Avis spiega Alessandra Essere cercata per una causa così nobile fa solo piacere. Questo è il mio paese, sono fiera di spendermi per una causa giusta». Alessandra è pronta alla sua prima esperienza all'estero, essendo stata ingaggiata dall'Ensina Lugo, squadra della massima divisione spagnola, ma chiaramente il legame con Sant'Elpidio a Mare resta solidissimo. «L'Avis non poteva farsi regalo migliore per i suoi 60 anni il commento degli assessori Alessio Pignotti e Gioia Corvaro Con un volto come quello della nostra concittadina avvicineremo tanti giovani al mondo del volontariato ed alla donazione. Alessandra è un modello giovane e spero che in quanto donna incentivi anche un incremento delle donazioni tra la popolazione femminile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA