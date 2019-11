LA CERIMONIA

FERMO Campane a festa, ieri pomeriggio. La città ha festeggiato 34 nuovi infermieri. La cerimonia si è tenuta al teatro dell'Aquila. Ha scelto Fermo per la prima uscita pubblica il neorettore della Politecnica della Marche, Gian Luca Gregori. Accolto da un'ovazione, ha ringraziato le famiglie dei ragazzi, «che ci hanno assegnato il loro bene più prezioso», parlato di un «rapporto particolarmente significativo con la città» e ringraziato il Comune per il ruolo che riconosce all'Università. Strapieni platea e palchetti. «Abbiamo portato avanti un esperimento ha spiegato il sindaco Paolo Calcinaro , far capire come Università e studenti siano centrali per la vita e l'economia della città. Aprire il teatro alle lauree è un segno di profonda gratitudine e riconoscenza». Auguri ai ragazzi sono arrivati dal prefetto Vincenza Filippi e dall'arcivescovo Rocco Pennacchio. Entrambi hanno sottolineato il ruolo centrale dell'infermiere nella cura dei più deboli. Assente il direttore Licio Livini, per l'Area vasta 4 è intervenuto il dirigente Andrea Vesprini.

La relazione

«Le aziende sanitarie le sue parole hanno bisogno di professionalità che vanno coniugate con competenze umane. La relazione tra medico e paziente è asimmetrica, perciò, oltre alle competenze, servono disponibilità, accoglienza e gentilezza». «Oggi avete raccolto il frutto di un percorso formativo di tre anni. Da domani siete voi a gestire la vostra professionalità», ha aggiunto Giampietro Beltrami. Il presidente dell'Ordine degli infermieri ha spronato i neolaureati a un «aggiornamento continuo, a conoscere il nostro codice deontologico che è la via per essere professionisti, a umanizzare l'assistenza». Anche un encomio tra i 34 laureati. «Tesi tutte di alto livello e ben esposte», si è complimentato il preside, Giampiero Macarri. «L'augurio è di mantenere lo stesso entusiasmo che avete oggi per il resto della vostra attività professionale. Abbiate la mente aperta e la volontà di accettare nuove sfide», ha aggiunto, ricordando che circa l'80% degli infermieri trova lavoro entro un paio d'anni dalla fine degli studi. Concorsi, anche fuori regione, ed esperienze, magari oltreconfine, ma poi tornate a casa, il consiglio. Anche quest'anno lo Iom di Fermo ha premiato le tre tesi migliori, «per incoraggiare un interesse verso il volontariato in oncologia», ha spiegato il presidente Antonio Mocchetti. Uno dopo l'altro, i ragazzi hanno ricevuto l'attesissimo attestato. Poi tutti in piazza a festeggiare.

Francesca Pasquali

