FERMO Ci provano ad andare avanti i ristoratori del Fermano. Nonostante il balletto dei colori, il caos degli ordini e delle prenotazioni e l'incertezza che ci accompagna da quasi un anno, oggi e domani, parecchi di loro alzeranno la serranda. Solo a pranzo, con chiusura obbligata alle 18. Per dare un segnale, dicono, ma col personale ridotto all'osso. Già sanno che la spesa non varrà l'impresa, eppure riaccenderanno i fornelli.

Il personale

«Riapriamo con toni veramente bassi: una persona in cucina e io a servire ai tavoli», dice Patrizia Corradetti, titolare de Lu Focarò di Torre di Palme. «Così non si riesce a lavorare prosegue , chi decide non ha minimamente contezza di cosa significhi avere un ristorante. Viviamo una precarietà assoluta. Oltre che economicamente, questa situazione ci sta massacrando anche psicologicamente». I ristoratori lo sanno che tenere aperto in settimana, a gennaio, non è il massimo, ma non hanno scelta. Sabato e domenica si torna arancioni. Poi, da lunedì, chissà. Perciò si aggrappano a queste poche ore di libertà. «I soldi aggiunge la ristoratrice cominciano a scarseggiare. Non solo i nostri, ma quelli di tutti. I ristori sono una goccia nell'oceano. Per fortuna, non abbiamo debiti, ma, pagando affitto e bollette, se n'è andato tutto quello che avevamo guadagnato quest'estate». Piatti in tavola anche alla Trattoria Trentasette di Porto Sant'Elpidio, che ha aderito alla recente protesta dei ristoratori elpidiensi. «Saremo solo io e mia moglie. I dipendenti resteranno a casa», fa sapere il titolare, Stefano Alessandrini, che non nasconde i problemi nel districarsi tra aperture, chiusure e restrizioni varie.

La denuncia

«Abbiamo tutti contro denuncia e non riusciamo a spiegarci questo accanimento nei nostri confronti. Ci fanno stare chiusi e i contagi aumentano lo stesso. Evidentemente, il problema non siamo noi». «Oggi (ieri, ndr) aggiunge i supermercati sono aperti e pieni. Anche il lungomare è pieno. Sabato e domenica noi dovremo stare chiusi, ma i negozi potranno stare aperti. Non è giusto. Senza contate che ristori e casse integrazioni non stanno arrivando e che le associazioni di categoria non stanno facendo niente per aiutarci».

La reazione

Più pacata la reazione di Stefano Pieroni di Oscar e Amorina. Il ristorante di Piane di Montegiorgio oggi e domani sarà aperto. «Girarrosto e barbecue saranno in funzione fa sapere Pieroni , ma non ci aspettiamo chissà che. Con l'asporto, la richiesta è stata minima, ma accettiamo la situazione. Quello che ci diranno faremo, non abbiamo grosse alternative. Speriamo solo di uscire fuori da questa situazione il prima possibile, prima con la salute, poi con tutto il resto».

Le ferie

Serrande abbassate, invece, da Damiani e Rossi, a Porto San Giorgio. La trattoria sul lungomare sud sta pensando di riaprire direttamente a Pasqua, quando, si spera, le acque si saranno calmate. «Fino a quando non si normalizzerà la situazione spiega Aurelio Damiani è inutile aprire due giorni e poi richiudere. In questo periodo abbiamo fatto solo l'asporto per Natale e Capodanno. È andata molto bene, mai poi il telefono non ha più squillato». «Andare avanti in questo modo è impossibile. Non si può fare la spesa per un giorno e non sapere se ci saranno prenotazioni. Sarebbe stato meglio chiudere tutto per un certo periodo, come in primavera. Così, si crea solo confusione, che non serve a nessuno».

Francesca Pasquali

