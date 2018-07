La Casina delle rose resta un nodo irrisolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STRUTTURAFERMO Sarà un'estate all'ombra dei riflettori per la Casina delle rose. Il periodo più caldo dell'anno non è il migliore per rispolverare questa grana irrisolta. La pensa così il Comune che da qualche mese sulla questione sta prendendo tempo. «Per ora non c'è nessuna novità. Da settembre ricominciamo a ragionare. Torneremo in commissione e vedremo se ci saranno novità anche dal punto di vista della minoranza. Ma il problema è sempre il nodo economico, perché le idee sono tutte belle, ma manca la sostenibilità», dice...