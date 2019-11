La campagna

7Le farmacie della provincia di Fermo di nuovo in campo, pronte a lanciare un no al diabete: fino a sabato prossimo, in concomitanza della Giornata mondiale del diabete, in oltre 200 farmacie marchigiane si potrà effettuare gratuitamente lo screening del diabete e ricevere utili suggerimenti. Nel progetto 2019 Federfarma Fermo vede coinvolto anche l'Ordine interprovinciale dei farmacisti e la Federazione regionale delle associazioni di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani. Novità dell'edizione 2019 promossa da Federfarma Marche con Assofarm Marche ed il coinvolgimento di Regione Marche ed Asur - è il fatto che nel caso di pazienti a cui è stato già diagnosticato il diabete e, di conseguenza , già in cura, le farmacie riserveranno specifica attenzione nella verifica dell'aderenza alla terapia. Paolo Sacripanti, presidente di Federfarma Fermo , rileva che «l'obiettivo delle farmacie è quello di cercare fonti di risparmio per il Servizio sanitario regionale e creare cultura sanitaria nei nostri pazienti. Ancora una volta i farmacisti marchigiani vogliono dimostrare alle istituzioni regionali la rilevanza del loro ruolo nel tessuto sociale, proseguendo nel lavoro svolto negli ultimi anni; infatti con lo screening siamo riusciti ad intercettare i malati di pre-diabete avviati a una correzione del proprio stile di vita per non sfociare nella malattia diabetica vera e propria; quest'anno cercheremo , in aggiunta , anche di dimostrare come sia possibile risparmiare tenendo sotto controllo i casi di diabete già conclamati, controllare l'aderenza alla terapia e conseguentemente ridurre i ricoveri non necessari». Il pensiero trainante del presidente di Federfarma Marche Pasquale D'Avella è «riaffermare che la manifestazione , nel suo complesso, intende sottolineare l'importanza della farmacia sul territorio, proiettata sempre più verso l'articolazione di farmacia dei servizi».

