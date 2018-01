La calzatura non si riprende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTFERMO Non c'è rassegnazione ma nemmeno ottimismo. La parola d'ordine della scarpa fermana è resilienza, tra aiuti endogeni ed esogeni necessari per poter affrontare un nuovo anno che certo non inizia sotto i migliori auspici. La scarpa fermana scivola, non riesce ad agganciare la ripresa e il 2018 si annuncia molto difficile, almeno quanto il suo predecessore. Partiamo dai dati. Nel periodo gennaio-settembre 2017 l'export della provincia di Fermo è stato negativo: -0,6% in valore rispetto allo stesso periodo del 2016. Il dato...