«La calzatura non basta ora si deve diversificare»

MONTE URANO Dagli interventi per sostenere famiglie e imprese ai tamponi cui sarà sottoposta la popolazione scolastica tra il 4 e 5 gennaio fino alle incognite per il 2021. Passato, presente e futuro di un (ormai ex) centro calzaturiero che non sta attraversando uno dei suoi periodi storici migliori. «La situazione economica e sociale del paese è stabile. Oggi abbiamo una situazione in cui è difficile investire e quindi diversificare dalla calzatura» osserva la sindaca di Monte Urano Moira Canigola che non nasconde la sua preoccupazione per il prossimo futuro: «Le difficoltà ci sono. Vediamo nuove famiglie in difficoltà e nuovi disagi».

Preoccupazione che emerge anche dalle dichiarazioni degli assessori Federico Giacomozzi e Giacomo Sollini: «Nel 2020 abbiamo retto ma cosa accadrà nel 2021? Parlo anche a livello di enti locali e di comune. Quale destino? Un esempio sono i mancati introiti dell'Irpef. È in gioco la tenuta economica ma anche psicologica delle famiglie». La calzatura che per decenni è stato il motore economico del paese, da tempo non garantisce più gli stessi redditi. «Gli anni prossimi dovremo andare verso altre direzioni» chiosa Canigola che annuncia un progetto di formazione volto alle attività produttive locali per stimolarle e dar loro nuove conoscenze e nuovi strumenti per competere sul mercato.

Ma intanto bisogna affrontare il presente. «È stato un anno difficile e inaspettato. Un anno doppio quanto a impegno e lavoro» esordisce l'assessore ai Servizi sociali Loretta Morelli che snocciola gli aiuti messi in campo per tamponare l'emergenza pandemica: la prima tranche dei buoni spesa finiti a 250 famiglie (58mila euro); l'intervento per l'emergenza covid a 80 famiglie (40mila euro, con un contributo medio di di 250 euro a famiglia); il fondo anti crisi destinato a 100 famiglie (portato da 40 a 60mila euro) e la seconda tranche dei buoni spesa, quella chiusa appena prima di Natale, con 202 famiglie coinvolte e risorse per 63mila euro. Morelli ha sottolineato come Monte Urano sia stato l'unico comune del circondario a riaprire il centro di aggregazione giovanile (per 15 ragazzi al massimo con 2 operatori).

L'assessore al Bilancio Giacomo Sollini ha riepilogato gli interventi a favore delle imprese come l'abbattimento della Tari (costato 40mila euro) e ora un plafond di 50mila euro per un contributo a fondo perduto (le domande scadono oggi). «Abbiamo un bilancio solido e siamo attrezzati per affrontare l'auspicata rinascita» ha commentato Sollini.

L'amministrazione comunale ha poi annunciato che il 4 e 5 gennaio, nei pressi della palestra comunale, verrà installato un drive in per effettuare uno screening di tamponi della popolazione scolastica. Sono attese circa 650 persone. Una iniziativa che costerà 30.000 euro e che, ha sottolineato la sindaca: «consentirà una riapertura delle attività scolastiche il 7 gennaio in sicurezza».

